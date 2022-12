Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Wieder Autoscheiben zerstört und Fahrzeuge durchsucht

Recklinghausen (ots)

Nur wenige Tage nach einer Serie von zerstörten Autoscheiben wurden erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Betroffen ist auch diesmal vor allem der Stadtteil Deininghausen. Auf der Weimarer Straße, der Wittenberger Straße und der Erfurter Straße wurden Autoscheiben eingeschlagen und teilweise das Fahrzeuginnere samt Handschuhfächern durchsucht. Außerdem wurde an der Ecke Grutholzstraße/Am Klöppersberg - im benachbarten Stadtteil Rauxel - eine Autoscheibe zerstört. Bei dem Auto wurde offensichtlich auch die Handbremse gelöst, so dass es in eine Feldzufahrt rollte. Der Polizei lagen bis Freitagvormittag sechs Anzeigen von aufgebrochenen Fahrzeugen vor. Vor Ort konnten Spuren und Beweismittel gesichert werden, die jetzt genauer untersucht und ausgewertet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass die aktuellen Taten und die vom vergangenen Wochenende zusammengehören. Die Polizei bittet Zeugen, sich sofort zu melden, wenn sie Verdächtiges beobachten. Am besten direkt über die 110.

Hier der Link zur Erstmeldung von Anfang der Woche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5388126

