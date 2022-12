POL-RE: Recklinghausen: Zeugen nach Unfall vor Präsidium gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Westerholter Weg - direkt vor dem Polizeipräsidium - hat es am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 44-jähriger Mann aus Recklinghausen musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnisse parkte eine 67-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen gegen 16.25 Uhr aus und fuhr dabei den Mann an. Es ist möglich, dass er 44-Jährige schon vor dem ...

