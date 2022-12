Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Über 20 Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Deininghausen sind am Wochenende über 20 Fahrzeuge aufgebrochen worden. Betroffen waren die Erfurter Straße, die Weimarer Straße und die Dresdener Straße. In allen Fällen wurden Scheiben eingeschlagen, teilweise auch mehrere Scheiben pro Fahrzeug. In einigen Fällen wurde auch das Fahrzeuginnere durchsucht. Zum Diebesgut gehören Geld, Zigaretten, Werkzeug oder auch Kleidungsstücke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Fahrzeuge bewegt bzw. ineinandergeschoben. Hierzu wurden vermutlich die Handbremsen gelöst. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Taten passierten vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bislang liegen 22 Anzeigen vor. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

