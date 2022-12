Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, um 18:45 Uhr, wollte ein 43-jähriger Autofahrer aus Datteln an der Castroper Straße vom Fahrbahnrand aus in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei stieß er mit einem 81-jährigen Autofahrer aus Datteln zusammen.

Der 81-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Unfall entstand 18.000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

