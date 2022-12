POL-RE: Waltrop: 11-Jähriger auf Schulweg angefahren

Recklinghausen (ots) - Auf der Sandstraße wurde am Montagnachmittag eine 11-jährige Gladbeckerin leicht verletzt. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Gladbeck wollte gegen 13:15 Uhr von einem Parkplatz aus in die Sandstraße einfahren. Dabei stieß sie mit der Fahrradfahrerin zusammen. Die 11-Jährige war auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gefahren. ...

