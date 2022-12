Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vier Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, wollte eine 19-jährige Autofahrerin aus Bottrop von der Prosperstraße aus nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Dabei kam ihr auf der Prosperstraße eine 23-jährige Autofahrerin aus Bottrop entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Im Auto der 23-Jährigen fuhren ein Säugling und eine 50-jährige Bottroperin mit. Sowohl die Fahrerinnen, als auch die beiden Mitfahrer wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Säugling und die 50-Jährige wurden als schwer verletzt eingestuft. An den Fahrzeugen entstand außerdem 8.000 Euro Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

