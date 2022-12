POL-RE: Gladbeck: Fußgängerin an Zebrastreifen angefahren

Recklinghausen (ots) - Bottrop Am Freitag zur Tageszeit nahmen Unbekannte einen großen Tresor mit Bargeld aus einem Schlafzimmer an der Taeglichsbeckstraße mit. Durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gelangten sie zunächst in die Küche und von hier aus weiter in das Haus. Der Tresor wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich mit dem Fahrzeug der Hausbewohner abtransportiert. Die Schlüssel zu dem schwarzen ...

