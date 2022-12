Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitag zur Tageszeit nahmen Unbekannte einen großen Tresor mit Bargeld aus einem Schlafzimmer an der Taeglichsbeckstraße mit. Durch ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gelangten sie zunächst in die Küche und von hier aus weiter in das Haus. Der Tresor wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich mit dem Fahrzeug der Hausbewohner abtransportiert. Die Schlüssel zu dem schwarzen VW Up nahmen die Täter mit und entwendeten das Auto aus der Garage.

Castrop-Rauxel

Zwischen 11:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen Unbekannte am Samstag in eine Erdgeschosswohnung an der Engellaustraße ein. Sie hebelten ein Wohnzimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung im Mehrfamilienhaus. Alle Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit einer nicht unerheblichen Menge Bargeld in unbekannte Richtung.

An der Dortmunder Straße kletterten Unbekannte auf einen Balkon einer Erdgeschosswohnung. Sie hebelten die Tür am Samstag zwischen 15:15 Uhr und 20:15 Uhr auf und gelangten so in die Wohnräume. Mit Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Sonntag, zwischen 02:30 Uhr und 11:00 Uhr, brachen Täter in eine Gaststätte an der Horster Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um in die Räume zu gelangen. In der Gaststätte brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und nahmen Bargeld mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag kletterten Einbrecher auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Schwechater Straße. Hier brachen sie gewaltsam eine Balkontür auf. In den Wohnung haben die Täter Schmuck und Bargeld gefunden. Sie flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in ein Haus Am Feldlager ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Kellerfenster auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter keine Wertgegenstände mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr hebelten Unbekannte am Freitag eine Terrassentür An der Landwehr auf. So gelangten sie in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Herten

Am Sonntag zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Falknerstraße ein. Über das Schlafzimmerfenster gelangten sie in die Wohnräume. Was entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Vermutlich ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Schillerstraße. Am Samstagnachmittag öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räume der Wohnung. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am Samstagnachmittag brachen zwei Unbekannte in ein freistehendes Zweifamilienhaus an der Straße Siebenwinkel ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter lediglich zwei Getränkeflaschen mit. Die Flaschen ließen sie im Garten zurück. Die Täter wurden von einer Kamera erfasst.

An der Fasanenstraße hebelten Unbekannte ein Fenster einer Hochparterrewohnung auf. Der Einbruch passierte am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr. Mit Schmuck flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Über die Hauseingangstür gelangten Unbekannte an eine Wohnungstür einer Wohnung an der Westfalenstraße. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag öffneten die Einbrecher die lediglich zugezogene Wohnungstür. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter wieder über das Treppenhaus.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend hebelten Unbekannte die Terrassentür einer Doppelhaushälfte am Voßacker auf. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Ein auf Kipp stehendes Fenster nutzten Einbrecher am Freitagabend an der Haraldstraße, um in das Schlafzimmer einer Erdgeschosswohnung in einem Zweifamilienhaus zu gelangen. Während die Bewohner sich in der Wohnung aufhielten, durchsuchten die Unbekannten das Schlafzimmer und das Badezimmer nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Mit Goldschmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch aus einer Wohnung an der Neustraße. Zwischen Freitag 15:00 Uhr und Sanmstag kurz nach Mitternacht hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und durchsuchten die Wohnung nach Beute. Hinweise liegen nicht vor.

Eine Balkontür im ersten Obergeschoss einer Wohnung war Ziel von Einbrechern am Samstagnachmittag oder Samstagabend. Am Südpark hebelten sie die Tür zu der Wohnung auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden.

Mit einer nicht unerheblichen Menge Bargeld flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Salzburger Straße. Zwischen Freitag und Sonntag nutzten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in die Wohnung zu gelangen. Schränke und Schubladen wurden nach Beute durchsucht.

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten bislang Unbekannte nach einem Einbruch in eine Wohnung Auf den Flachsbeckwiesen. Nach ersten Erkenntnissen kamen die Täter am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend über die Wohnungstür in die Wohnung. Zusätzlich wurde eine Balkontür eingeschlagen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

