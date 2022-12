Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Herten: 19-Jähriger flüchtet vor Polizei - Auto beschlagnahmt

Recklinghausen (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wollte die Polizei einen Autofahrer kontrollieren. Der Audi war den Polizeibeamten gegen 17.45 Uhr auf der Bergstraße in Marl aufgefallen, weil offensichtlich an den Scheinwerfern eine technische Veränderung durchgeführt worden war. Doch anstatt anzuhalten, ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Er fuhr außerdem über rote Ampeln und überholte an unübersichtlichen Stellen. Seine Flucht endetet schließlich in Herten-Westerholt. Dort konnte der 19-Jährige aus Herten kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, hat er keine gültige Fahrerlaubnis. In dem Auto saßen anfangs insgesamt drei Personen, die beiden Mitfahrer sind offenbar "bei günstiger Gelegenheit" ausgestiegen. Andere Verkehrsteilnehmen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Audi wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

