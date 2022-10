BPOL-TR: Fahndungseinsatz der Bundespolizei Trier

Lautzenhausen (ots) - Am Dienstag nahm die Bundespolizei zwei Rumänen am Flughafen Hahn fest. Einen 30-Jährigen bei der Ausreisekontrolle nach Rumänien. Nach Zahlung der noch offenen Geldstrafe in Höhe von 460 Euro, wegen eines Vermögensdeliktes, reiste er in sein Heimatland aus. Abends einen 43-Jährigen bei der Einreise aus Rumänien. Gegen den Reisenden lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin ...

