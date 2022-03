POL-GT: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Gütersloh (ots) - Langenberg (FK) - Am Donnerstag (10.03., 14.00 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand an einem Carport eines Einfamilienhauses an der Alten Feldstraße informiert. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Carport in Flammen. Durch die Feuerwehr wurde ein großflächiges Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus unterbunden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. ...

mehr