Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau bestiehlt mehrfach Senioren und wird festgenommen

Gütersloh (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Gütersloher und Bielefelder Polizisten überführten am Samstag 05.03.2022, eine 29-jährige Täterin, die auf besonders dreiste Weise ältere Menschen um ihre Wertsachen gebracht und bei einer der Taten auch mit einer unechten Waffe gedroht hatte. Nach einem Diebstahl in einer Gütersloher Seniorenunterkunft am Samstagmittag, nahmen Beamte der Polizei Gütersloh die Fahndung nach der Frau auf. Dank der guten Personenbeschreibung, konnten sie die 29-Jährige im Gütersloher Stadtgebiet ausfindig machen. Wie die Beamten ermittelten, führte ihr Weg anschließend nach Bielefeld. Dort wurde die Steinhagenerin von Bielefelder Polizeibeamten an der Bahnhofstraße festgenommen. Die Frau hatte eine Umhängetasche bei sich, in der die Polizisten die Debitkarte der Dame aus der Gütersloher Seniorenunterkunft fanden sowie eine ungewöhnlich hohe Summe an Bargeld und Schmuck. Die Tasche, die die 29-Jährige, bei ihrer Festnahme bei sich trug, sah der Tasche ähnlich, die die Täterin eines versuchten Raubs in der Tiefgarage am Rathaus bei sich trug. Am Donnerstag, 03.03.2022, hatte sie eine 81-jährige Bielefelderin in ihrem Fahrzeug mit einer unechten Waffe bedroht. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stießen die Beamten auf weiteres Diebesgut der 29-Jährigen, was darüber Aufschluss gibt, für welche weiteren Taten die Steinhagenerin sich nun verantworten muss. Unter anderem entdeckten die Beamten eine Kette mit sehr auffälligen Merkmalen, die der Beschreibung einer älteren Dame entsprach, die am 01.03.2022, in einem Pflegewohnheim bestohlen worden war. Des Weiteren entdeckten die Beamten einen Pfandschein in der Wohnung der 29-Jährigen. Beim dazugehörigen Pfandhaus legte ein Mitarbeiter den Polizisten eine hochwertige Armbanduhr vor. Diese stammte aus einem Diebstahl aus der Wohnung eines Seniors in Jöllenbeck. Die dreiste Diebin hatte am 28.02.2022 die Freundlichkeit des Herrn ausgenutzt und sich so Zugang zu seiner Wohnung verschafft. Teilweise erkannten die älteren Herrschaften die Täterin wieder, teils gaben Bilder von Überwachungskameras Aufschluss über die Tatausübung der Steinheimerin. Am Sonntag, 06.03.2022, wurde die 29-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

