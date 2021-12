Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchte Trickanrufe

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Trickbetrüger versuchten in den vergangenen Tagen in der gesamten Südthüringer Region wieder ahnungslose Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Vor allem im Bereich Schleusingen häuften sich die Hinweise, dass vermeintliche Polizisten anriefen und mitteilten, eine Diebesbande dingfest gemacht zu haben. Dabei sei ein Zettel mit der Adresse der Angerufenen gefunden worden. Die Dreistigkeit nahm Fahrt auf und der vermeintliche Polizist wollten seine Glaubwürdigkeit untermauern, indem er seinem potentiellen Opfer sagte, es soll die 110 wählen, um sich von der Richtigkeit des Anrufes zu überzeugen. Einen Punkt, der einen stutzen ließ war der, dass man einfach die 110 wählen sollte, ohne den Hörer aufzulegen. Sodann wurde man zu einem angeblichen Kollegen verbunden, der die Richtigkeit des ersten Anrufers bestätigte. Passen sie auf die gewieften Tricks der Betrüger auf. Im Falle des Falles legen sie auf, beenden das Gespräch eindeutig und wählen dann die 110. So gelangen sie zur tatsächlichen Polizei, die Ihre Anzeige entgegennimmt. Behalten Sie stets Ihre vertraulichen Daten geheim und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände.

