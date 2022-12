Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zwei Frauen bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Groß-Erkenschwicker-Straße/Friedhofstraße sind am Sonntagmittag zwei Auto zusammengestoßen. Eine 24-jährige Frau aus Castrop-Rauxel und eine 32-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick wurden dabei verletzt. Außerdem entstand hoher Sachschaden. Die 24-Jährige wollte gegen 12.45 Uhr von der Friedhofstraße geradeaus über die Kreuzung fahren - in Richtung Esseler Straße. Dabei stieß sie mit einem 33-jährigen Autofahrer aus Oer-Erkenschwick zusammen, der auf der Groß-Erkenschwicker Straße in Richtung Sinsener Straße unterwegs war. Nach Zeugenangaben war die Ampel für die 24-jährige bereits "rot". Die 24-Jährige sowie die 32-Jährige, die als Beifahrerin im Auto des Oer-Erkenschwickers saß, wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

