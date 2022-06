Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 83-jähriger Radfahrer nach Sturz in Stralsund schwer verletzt

Stralsund (ots)

Am 07.06.2022, gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Stralsund "An der Werft" ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 83-jähiger Radfahrer aus Stralsund kam nach ersten Ermittlungen und Hinweisen von Zeugen aus ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung plötzlich mit seinem Rad zu Fall und zog sich beim Aufprall schwere Kopfverletzungen zu. Durch einen Rettungshubschrauber wurde er umgehend ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 150EUR. Der Radfahrer trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm.

Im Auftrag David Haupt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

