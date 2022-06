Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Kraftfahrzeugführer verusacht einen Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hoppenwalde (LK VG) (ots)

Am 06.06.2022 gegen 21:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 28, in der Ortschaft Hoppenwalde, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 28-jährige deutscher Fahrzeugführer eines PKW Opel Combo befuhr die Ortschaft Hoppenwalde aus Richtung Ueckermünde kommend in Richtung Eggesin. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der weiteren Folge mit zwei Grundstücksumfriedungen. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem Gehweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8050,- Euro. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Im Ameos Klinikum Ueckermünde wurden eine Blutprobenentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt und dessen Führerschein beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Marco Sellke, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

