Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Bereits am Freitagabend im Zeitraum von 17.30 bis 22.30 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus im Rinkenbergerweg in Speyer. Der oder die unbekannten Täter versuchten durch mehrere Hebelversuche an der Hauseingangstüre Zutritt zum Anwesen zu erlangen. Der Versuch scheiterte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell