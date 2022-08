Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall zwischen Radfahrern - Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem Feldweg zwischen der Letzenbergstraße und der Malschenberger Grillhütte. Ein 58-jähriger Rennradfahrer überholte die Frau und stieß aus bisher unbekannter Ursache mit ihr zusammen. Beide kamen zu Fall und verletzten sich hierbei schwer. Der Rennradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Pedelec Fahrerin wurde durch einen Rettungswagen ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt bei 100 Euro. Zeugen, welche den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

