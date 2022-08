Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Handwerker entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14:45 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung einer 80-Jährigen im Bereich der Scheffelstraße. Der Mann gab vor, die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, was der Seniorin aufgrund einer nahegelegenen Baustelle plausibel erschien. Während der angeblichen arbeiten des Unbekannten wurde der 80-Jährigen gewahr, dass sie die Wohnungseingangstür nicht verschlossen hatte, was sie dem Unbekannten mitteilte. Daraufhin soll sich der Mann plötzlich verabschiedet und die Wohnung verlassen haben. Dem Opfer fiel dann auf, dass Schubladen in deren Schlafzimmer durchwühlt worden waren und Goldschmuck in vierstelligem Wert entwendet worden war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 45 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Der Mann soll eine blaue Arbeitshose, ein weißes T-Shirt und eine Base Cap getragen haben. Zudem soll er einen hessisch/rheinländischen Dialekt gesprochen haben.

Aufgrund der Gesamtumstände kann davon ausgegangen werden, dass der Mann von einem weiteren, ebenfalls unbekannten Täter Unterstützung erhielt, der während der Mann die Seniorin ablenkte, deren Schlafzimmer durchsuchte.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet Zeugen, die zu genannter Zeit auffällige Personen im Bereich der Scheffelstraße beobachtet haben, dies unter der Rufnummer 06202 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell