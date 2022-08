Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus LKW entwendet - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem LKW, welcher in der Hermann-Hesse-Straße geparkt war, rund 150 Liter Dieselkraftstoff. Als der Fahrer am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr zu seinem LKW zurückkehrte, bemerkte er im Bereich des Tanks einen Kraftstofffleck auf dem Boden und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell