Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus - Wer kann Hinweise geben?

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montagabend, 17:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Garten eines Wohnhauses in der Barlachstraße. Nachdem die Täter den Rolladen und ein Fliegennetz an einem Fenster beschädigt hatten, öffneten sie dieses auf bisher unbekannte Weise und drangen in das Gebäude ein. Im Haus wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die vom Täter hinterlassenen Spuren wurden durch die zentrale Kriminaltechnik gesichert und werden ausgewertet. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat haben oder Verdächtiges beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell