Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Waltrop/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Mittwoch, in der Zeit von 08.10 Uhr und 14.15 Uhr, wurde auf dem "Festplatz" auf der Horster Straße in Gladbeck ein schwarzer VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. An dem Pkw entstand an der vorderen linken Stoßstange ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Waltrop

Gestern gegen 17.40 Uhr konnte eine Zeugin auf der Brockenscheidter Straße einen Unfall mit Fahrerflucht beobachten. Ein schwarzer VW Golf touchierte einen schwarzen Opel Corsa, der am Straßenrand geparkt war, und beschädigte diesen am linken Außenspiegel und an der A-Säule. Der Fahrer und eine weitere Person stiegen zunächst aus dem Pkw und sammelten abgefallen Bauteile auf. Sie legten die Teile auf die Motorhaube des beschädigten Pkws, stiegen wieder in ihren Pkw und flüchteten vom Unfallort. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Heute Morgen gegen 10.45 Uhr kam es im Einmündungsbereich Hilberstraße / Dorfmüllerstraße in Waltrop zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die Radfahrerin stieß mit ihrem Fahrrad gegen den roten Kia Picanto einer 32-jährigen Waltroperin. Anschließend entfernt sich die Radfahrerin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Die Radfahrerin kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 45-50 Jahre - ca. 160 cm groß - braune, schulterlange gewellte Haare - hellblaue Jacke, gelbe Warnweste

Marl

Auf der Gaußstraße wurde zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend ein schwarzer Opel Corsa an der Stoßstange hinten links beschädigt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise richten Sie bitte unter 0800 2361 111 an die Polizei in Recklinghausen.

