Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer verletzt - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Recklinghausen (ots)

Ein 55-jähriger Rollerfahrer erlitt heute Morgen um 07.35 Uhr schwere Verletzungen, als er auf der Bochumer Straße stürzte. Er hatte stark bremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit einem vom Fahrbahnrand anfahrenden Autofahrer zu vermeiden. Er selbst war in Richtung Herne unterwegs gewesen. Der Zweiradfahrer verletzte bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 45-jährige Autofahrer, ebenfalls aus Recklinghausen, nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Am Roller entstand ein Sachschaden. Die Unfallstelle liegt ca. 50m nördlich der Sauerbruchstraße.

