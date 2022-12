Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Seniorin überfallen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Eisenbahnstraße ist am Donnerstagnachmittag eine Seniorin überfallen worden. Der Täter raubte Geld und Schmuck. Nach dem Mann wird gesucht. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Gegen 16.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Als die Frau sich weigerte, ihn hereinzulassen, stieß er sie zur Seite, so dass die Frau hinfiel. Danach durchsuchte er die Wohnung nach Diebesgut und verschwand wenig später mit Geld und Schmuck. Die Seniorin wurde bei dem Überfall leicht verletzt - außerdem war sie nach der Tat spürbar mitgenommen. Die Frau wandte sich nach dem Vorfall an Nachbarn, die dann auch die Polizei riefen. Der Täter konnte flüchten. Beschreibung des Mannes: etwa 1,75m groß, schmale Statur, kurze Haare, blaue Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können, sich (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

