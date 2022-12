Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Ein 63-jähriger Bottroper wartete am 28.11.2022 gegen 16.25 Uhr mit seinem grünen Opel Corsa an der Ampel auf der Gladbecker Straße und wollte links in die Lützowstraße abbiegen. Links neben ihm wartete ein weiterer Pkw, der ebenfalls links abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision. Der Unfallverursacher touchierte den Pkw des 63-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Laut Zeugenaussage fuhr er einen hellen Pkw. Weitere Hinweise auf das Unfallfahrzeug oder den Unfallverursacher liege nicht vor. Der Schaden wird auf 1300 Euro geschätzt.

Gladbeck

Ein 47-jähriger Gladbecker parkte seine schwarze Mercedes C-Klasse am 28.11.2022 um die Mittagszeit auf einem Seitenstreifen an der Europastraße. Als er abends wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen deutlichen Unfallschaden an seinem Fahrzeugheck fest. Der Pkw wies eine Delle und einen Lackschaden an der hinteren Stoßstange und am Kofferraumdeckel auf und die Plastikabdeckung der hinteren rechten Beleuchtungseinrichtung war gebrochen. Außerdem konnte roter Fremdlack an der Anstoßstelle sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Erste Hinweise haben ergeben, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Kipplaster handeln könnte, der zur Ankunftszeit hinter dem Mercedes geparkt war. Die Ermittlungen dauern an.

Auf dem Aldi-Parkplatz an der Roßheidestraße wurde gestern zwischen 15.05 Uhr und 15.15 Uhr ein grauer Hyundai Staria Premium beschädigt. Der Pkw weist Kratzer an der Beifahrertür auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde auf der Brunostraße ein grauer VW Golf an der Stoßstange vorne links, am linken vorderen Kotflügel, sowie an der Fahrertür in Form von Lack- und Kratzspuren beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

