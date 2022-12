Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: I-Pad entwendet - Polizei such Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am 22.11.2022 entwendeten vier bis fünf bislang unbekannte Täter einem 16-jährigen Dattelner ein I-Pad. Der junge Mann war um 13.20 Uhr auf dem Heimweg, als er von den Tätern angesprochen und aufgefordert wurde seinen Rucksack zu übergeben. Einer der Täter soll ihm dabei auch ein Messer vorgehalten. Verletzt hat er ihn aber nicht. Die Jugendlichen schütteten den Inhalt des Rucksacks sodann auf den Boden und entnahmen das I-Pad. Anschließend flüchteten sie unbekannte Richtung. Eine nähere Beschreibung der jugendlichen Täter oder des Messers sind nicht möglich. Der 16-jährige befand sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Park an der Castroper Straße, hinter dem Stadtbad. Der Dattelner erstattete erst am gestrigen Tag eine Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden (Tel. 0800 2361 111).

