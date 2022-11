Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

Am Dienstag gegen 17.50 Uhr kam es in Uelsen an der Hardinghauser Straße in Höhe des dortigen Parkplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich zu weit nach links, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes kam. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

