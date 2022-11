POL-SO: Einbruch in Schulgebäude

Soest (ots) - Am Sonntagmorgen, um 10:05 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte an einer Tankstelle am Wisby-Ring einen Mann beobachtet. Dieser kaufte dort eine Flasche Schnaps, trank sie halb leer und fuhr anschließend mit dem Auto los. Die Polizisten konnten den BMW im Bereich Deiringser Weg/Siegmund-Schultze-Weg auffinden. Den Fahrer störten, in sehr langsamer Fahrt, die Anhaltezeichen des Streifenwagens nicht. Schließlich fuhr der 40-jährige Mann in ...

mehr