Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kirmesbilanz

Soest (ots)

Die Allerheiligenkirmes war aus Sicht der Polizei vor allem sehr gut besucht. Das führte natürlich zu einer Vielzahl von Einsätzen die nicht ungewöhnlich für eine so große Veranstaltung waren. Insgesamt wurden 31 Körperverletzungsdelikte registriert. 25 Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen. Einen Platzverweis handelten sich 33 Personen über die fünf Kirmestage ein. Einzig die Diebstahlsdelikte stiegen auf 24 Taten in diesem Jahr an. Dabei konnten jedoch zweimal, jeweils zwei professionell vorgehende Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen werden. Falschgeld tauschte während des Volksfestes gleich sechsmal auf. Auch hierzu konnten drei Personen festgenommen werden. Die beiden Polizeibeamten aus Spanien, die den Einsatz in diesem Jahr unterstützten, wurden am Sonntagabend bei einem gemeinsamen Essen verabschiedet. Sie waren vor allem von dem Erfahrungsaustausch begeistert. "Es war sehr spannend zu sehen, wie unsere deutschen Kollegen Einsätze mit so großen Menschenmassen bewältigen." (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell