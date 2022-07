POL-BOR: Gronau - Autofahrer schlägt zu

Ahaus (ots) - Taschendiebe haben am Mittwoch, 13.07.2022, den Kunden eines Geschäfts in Ahaus bestohlen. Der Geschädigte hatte sich gegen 15.45 Uhr in dem Laden an der Schorlemer Straße aufgehalten, als es zu der Tat kam. Die Täter entwendeten unbemerkt ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre ...

