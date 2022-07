Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verdächtige Personen in Seniorenheim

Bocholt (ots)

Am Mittwoch, 13.07.2022, suchte ein noch unbekannter Mann eine Seniorenwohnanlage an der Moltkestraße auf und betrat ohne Erlaubnis zumindest zwei Wohnungen. Er hatte eine rote Kladde bei sich und versuchte, zwei Seniorinnen zu Unterschriften zu überreden. Diese gingen darauf nicht ein und forderten den Mann lautstark zum Gehen auf. Durch die Rufe wurde ein Mitarbeiter des Hauses aufmerksam, der den Mann ebenfalls zum Gehen aufforderte. Dieser fuhr schließlich in Begleitung zweier Frauen in einem schwarzen VW Golf mit DU-Kennzeichen davon. Der Mann ist ca. 30 bis 50 Jahre alt, ca. 190 cm groß und war mit einer blauen Jeanshose sowie einem weißen T-Shirt bekleidet. Die beiden Frauen sind dunkelhaarig, eine ist ca. 35 - 50 Jahre alt, die zweite ca. 25 Jahre alt. Was genau der bzw. die Täter mit der Unterschrift beabsichtigten, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

