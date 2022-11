Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lippetal (ots)

Am Sonntagmorgen (06.11.) um 11:00 Uhr befuhr ein 80jähriger Mann aus Hamm mit seinem Motorrad die Dolberger Straße in Lippetal und beabsichtigte, aus Richtung Hamm kommend, in Lippborg nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 59jährige Frau aus Haltern am See die Dolberger Straße im selben Bereich aus Richtung Soest kommend in Fahrtrichtung Hamm. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Motorradfahrer bei seinem Abbiegevorgang den ihm entgegenkommenden Pkw. Daher kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer durch den unvermeidbaren Sturz verletzt wurde. Er wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5500,- Euro. (je)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell