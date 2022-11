Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruchsdiebstahl - Bürocontainer aufgebrochen

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 02.00 Uhr, in einen Bürocontainer auf dem Gelände des Wertstoffhofes am Doyenweg ein. Hierzu nutzten die Täter offensichtlich einen Stein, mit dem der Glaseinsatz der Außentür eingeschlagen wurde und so den Zugang zu dem Container ermöglichte. Im Inneren des Containers wurden sämtliche Behältnisse durchwühlt. Genaue Angaben zu der entwendeten Beute liegen aktuell noch nicht vor. Ein Sicherheitsdienst hatte bei einem Kontrollgang den Einbruch festgestellt und die Polizei alarmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Soest unter Telefon 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

