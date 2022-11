Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kind auf Fahrrad angefahren und geflüchtet

Werl (ots)

Am gestrigen Samstagabend (05.11.), gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Mountainbike den Kreisverkehr am Aldi in Werl. Sie kam aus Richtung Wulf-Hefe-Straße und wollte Richtung Waltringer Weg fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Mann mit einem silbernen Pkw über die Steinerstraße in den Kreisverkehr ein. Hier touchierte er mit der Fahrzeugfront seines Pkw das Hinterrad des Mädchens. Der Fahrer des Pkw habe kurz gebremst, war dann aber ohne sich weiter um die 11-jährige zu kümmern, vermutlich in Richtung Hellweg weitergefahren. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und klagt über Schmerzen im Bein. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu dem flüchtigen Fahrer des silbernen Pkw sagen können. Hinweise werden erbeten an die Polizei Werl unter Telefon 02922 - 9100 0. (hn)

