POL-SO: Rüthen - Krad rutscht in Gegenverkehr

Werl (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten und waren am gestrigen Freitag, in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 22.35 Uhr in ein Reihenhaus an der Schlamme in Büderich eingebrochen. Über eine aufgebrochene Terrassentür waren die Täter in das Objekt eingedrungen und hatten sämtliche Schränke im Erd- und Obergeschoss durchwühlt. Die Täter erbeuteten bei dem Einbruch Schmuck im ...

mehr