POL-NI: Seniorin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort und ist dann geständig

Stadthagen (ots) - Die nächsten beiden Codiertermine für das Polizeikommissariat Stadthagen sind am Samstag, 18.06.22, von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung "Mit der Bahn,Bus,Rad - in die Stadt", in der Fußgängerzone/Echternstraße in Stadthagen, sowie am Mittwoch, 22.06.22, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr, direkt beim PK Stadthagen. Anmeldungen zu den Terminen werden werktags in der Zeit von 08 - 16 ...

