Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zwei neue Fahrradcodiertermine

Stadthagen (ots)

Die nächsten beiden Codiertermine für das Polizeikommissariat Stadthagen sind am Samstag, 18.06.22, von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung "Mit der Bahn,Bus,Rad - in die Stadt", in der Fußgängerzone/Echternstraße in Stadthagen, sowie am Mittwoch, 22.06.22, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr, direkt beim PK Stadthagen.

Anmeldungen zu den Terminen sind unbedingt vorab in der Zeit von 08 - 16 Uhr, unter der Tel. 05721/4004-224, erforderlich.

Formulare für einen Codiertermin können über die Homepage des PK Stadthagen heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Fahrradbesitzer sollten ihren Personalausweis und einen Eigentumsnachweis/Kaufbeleg vorlegen.

Beim Codieren werden die Daten des Fahrrades zusammen mit den Daten des Eigentümers in einer sog. Fahrraddatei bei der Polizei gespeichert.

Weitere Codiertermine bei den Polizeidienststellen in Schaumburg sind ebenfalls auf der o.a. Homepage einsehbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell