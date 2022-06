Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lauenau (ots)

(tuc) Am 08.06.2022 kommt es gegen 19:00 Uhr im Finkenweg in 31867 Lauenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkte Pkw des Geschädigten wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der linken, zur Fahrbahn gerichteten Seite beschädigt, so dass dieser nicht mehr fahrbereit ist. Am beschädigen Fahrzeug aufgefundene Spuren lassen den Schluss zu, dass es sich um ein Fahrzeug mit dunkler Lackfarbe handelt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet aufmerksame Zeugen um Hilfe: Wer hat zur o.g. Zeit ein Unfallgeschehen wahrnehmen können oder im unmittelbaren Nahbereich ein dunkles Fahrzeug beobachtet, welches vermutlich im vorderen rechten Bereich beschädigt ist? Zeugen, die eine der o.g. Feststellungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen.

