Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung durch Graffiti in Bückeburg

Bückeburg (ots)

(tw) Über das Pfingstwochenende wurden durch unbekannte Täter die Flächen mehrerer Gebäude in der Bückeburger Innenstadt durch pinke und goldene Sprühfarbe beschmiert. Beschmiert wurden die Grundschule Am Harrl in Bückeburg, die Parkpalette in der Ernst - Kestner - Straße, sowie die öffentliche Männertoilette hinter der Stadtkirche.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bückeburg unter 05722 - 9593-0 in Verbindung zu setzen.

