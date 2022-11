Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin beim Wendemanöver verletzt und geflüchtet

Soest (ots)

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer hatte am Samstagnachmittag (05.11.), gegen 16.10 Uhr, in der Thomästraße, stadteinwärts, am rechten Fahrbahnrand gehalten. Aus Richtung Thomätor kommend, wollte eine 39-jährige Soesterin mit ihrem Trekkingrad links an dem haltenden Pkw vorbeifahren. Ohne auf die Radfahrerin zu achten, war der Pkw-Fahrer plötzlich unvermittelt vom Fahrbahnrand losgefahren und hatte die Soesterin bei einem folgenden Wendemanöver angefahren. Bei der Kollision verletzte sich die Radfahrerin leicht. Der 22-jährige Soester hatte seine Fahrt in Richtung Immermannwall fortgesetzt, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw-Fahrer ermittelt werden. Dieser muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit Unfallflucht verantworten. (hn)

