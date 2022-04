Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in Weida

Greiz (ots)

Weida: Kurz vor 16:00 Uhr rückten gestern Nachmittag (12.04.2022) Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles nach Weida aus. An der Kreuzung Neustädter Straße zur Ernst-Thälmann-Straße beabsichtigte der Fahrer (70) eines Pkw Fiat nach links abzubiegen. Dabei stieß er mit einem im Gegenverkehr befindlichen und geradeausfahrenden Motorradfahrer (36) zusammen. Der 36-jährige Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der 70-Jährge Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand diverser Sachschaden, so dass sie abgeschleppt wurden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

