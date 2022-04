Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall auf der L 2169

Altenburg (ots)

L 2169: Gegen 08.35 Uhr kam die Polizei Altenburg gestern Morgen (12.04.2022) auf der L 2169 zum Einsatz, nachdem es zwischen Nöbdenitz und Weißbach zu einem Verkehrsunfall kam. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 57-jährige Fahrer eines Pkw VW aus Richtung Nöbdenitz in Richtung Weißbach. An der Kreuzung zur L 2169 kam es in der Folge zur Kollision mit dem 66-jährigen Fahrer eines Pkw Renault, der von Schönhaise in Richtung Selka fuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JMV)

