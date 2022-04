Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betonmauer mit Hakenkreuz beschmiert

Gera (ots)

Gera: Gegen 10.00 Uhr wurde der Polizei Gera am gestrigen Dienstag (12.04.2022) mitgeteilt, dass eine Betonmauer auf einem Spielplatz am Platz der Republik beschmiert wurde. Vor Ort stellten die Beamten ein mit schwarzer Sprühfarbe angebrachtes Graffiti - in Form eines Hakenkreuzes - fest. Der Täter ist ebenso, wie der genaue Zeitpunkt der Tat, unbekannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Graffiti wurde unkenntlich gemacht. Zeugen die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365/829-0 zu melden. (JMV)

