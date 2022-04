Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte randalieren in Greiz

Greiz (ots)

Greiz: Seit Dienstagmorgen (12.04.2022) ermittelt die Polizei Greiz wegen eines Falls der Sachbeschädigung. Zum Einsatz kamen die Beamten gegen 06.30 Uhr in der Obere Silberstraße, als von dort eine beschädigte Tür sowie umgeworfene Mülltonnen gemeldet wurden. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurden zudem zwei beschädigte Verkehrszeichen in der Hohe Gasse festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen trieben die unbekannten Täter ihr Unwesen in der Nacht vom 11.04.2022 auf den 12.04.2022. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03661 6210 entgegengenommen. (JMV)

