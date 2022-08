Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Autofahrer aus Kaiserslautern muss vermutlich in nächster Zeit ohne seinen Führerschein zurechtkommen.

Der 20-Jährige fuhr am frühen Samstagmorgen in der Kaiserslauterer Innenstadt mit dem PKW eines Bekannten und stieß in Nähe der Pfalzgalerie gegen einen Verkehrspoller. Der Aufprall war so heftig, dass beide Airbags auslösten und der 17-jähriger Beifahrer leichte Kopfverletzungen erlitt.

Anwohner stellten den Verkehrsunfall unmittelbar fest und verständigten zeitnah die Polizei. Eine Unfallursache war auch schnell festgestellt, denn der Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab 1,72 Promille, was letztendlich eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Das Unfallfahrzeug war erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ungefähr 3000 Euro Sachschaden.

Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein.|re

