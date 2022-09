POL-OH: Verkehrsunfall auf der A4: Mehrere Personen leicht verletzt

Fulda (ots) - Am Morgen des 11.09.2022 kam es an der Tankstelle in Oberrombach zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, die auf das Gelände ein bzw. ausfahren wollten. Hierbei schnitt ein 57 Jähriger aus einem Hünfelder Ortsteil beim Einbiegen in die Tankstelle vermutlich die Kurve, zugleich war ein 55 Jähriger, ebenfalls aus einem Hünfelder Ortsteil, beim Ausfahren aus dem Tankstellengelände unachtsam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10500 ...

mehr