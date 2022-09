Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden an Kreuzung Leipziger- und Kurfürstenstraße

Fulda (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Kreuzung Leipziger Straße/Kurfürstenstraße in Fulda. Der Unfallverursacher, ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, wollte von der Kurfürstenstraße nach links in die Leipziger Straße abbiegen. Dabei er übersah er den entgegenkommenden Renault Zoe eines 42-jährigen Fuldaers und stieß mit diesem zusammen. Der Ford Fiesta des Hersfelders wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Außentreppe eines Hauses abgewiesen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 9.000EUR. Verletzt wurde niemand.

