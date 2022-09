Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld - Kathus

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Zwischen Freitag, den 09.09.2022, 16:30 Uhr bis Samstag, den 10.09.2022, 12:30 Uhr, parkte ein 37 jähriger Bad Hersfelder seinen PKW BMW, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, auf Höhe "Untere Dorngartenstraße 20" in Kathus. Im Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den parkenden BMW im vorderen Bereich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel: 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

(Berichterstatter: Kemmler, PHK - PSt. Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell