POL-EL: Nordhorn - Papiercontainer in Brand geraten

Lingen (ots) - In der Nacht zum 9. Oktober kam es gegen 3.45 Uhr in einer Discothek an der Straße Schwarzer Weg in Lingen zu einer Körperverletzung. Vermutlich im Rahmen von Streitigkeiten wurde ein 30-Jähriger geschlagen und leicht verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

