POL-PDLD: Auf E-Scooter im Rausch

Barbelroth (ots) - Bereits in der Nacht vom 30.09.2022 auf den 01.10.2022 wurde der Lack am Pkw des 57-Jährigen aus Barbelroth zerkratzt. Zwei Wochen später wurde nun auch im Verlauf der vergangenen Nacht der Lack am Pkw seines 26-jährigen Sohnes beschädigt. In beiden Fällen entstand Sachschaden von circa 300-500,-EUR. Bislang liegen der hiesigen Polizeidienststelle keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad ...

mehr